Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба записал обращение к болельщикам после матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Его команда выиграла со счетом 4:2.
Дзюба призвал болельщиков сходить на фильм "Игры разумов", премьера которого состоялась 26 апреля.
"Всем привет. Хочу всех поздравить с победой в сегодняшней игре. Доброй ночи всем. Спасибо за вашу доброту, за переживания. За поддержку - она очень важна и нужна каждому футболисту.
Спешу с вами поделиться своими эмоциями, только что с фильма "Игры разумов" с Шоном Пэном. Потрясающий фильм. Прям вау, я такого давно не видел. Всем советую идти обязательно, потрясающий фильм. Каждый обязан сходить. Если кто не пойдет, я с вами не общаюсь. "Игры разума". Все сходите, обязательно.
Любите футбол, переживайте за футбол. Ваши клубные пристрастия - на ваше усмотрение", - заявил футболист в Instagram.
Дзюба в этом сезоне провел 34 матча в составе "Зенита", в которых забил 13 мячей. В сборной после чемпионата мира-2018 он отыграл шесть матчей и забил два гола.
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