Адвокату Кокорина не нравится, что пострадавшие не реагируют на извинения

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, заявила, что пострадавшие от действий футболиста, а также его друзей Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и брата Кирилла Кокорина, никак не реагируют на обвинения. Адвокат назвала такую реакцию Денса Пака, Виталия Соловчука и Сергея Гайсина странной.
По словам Стукаловой, подсудимые не отказываются от того, что нанесли побои и в этой части признают свою вину. Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий извинились перед пострадавшими не менее четырех раз. Адвокат считает, что потерпевшие могли бы уже принять извинения.
Стукалова утверждает, что такая реакция может быть вызвана обидой на спортсменов или позицией обвинения, сообщает "РИА Новости". Также адвокат заявила, что защите удалось развалить статью 213 УК РФ, которую инкриминируют подсудимым, то есть обвинения в Хулиганстве.
Напомним, Кокорины, Мамаев и Портасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Возле клуба "Эгоист" компания напала на водителя Первого канала Виталия Соловчука. Мужчине были нанесены побои, а также поврежден автомобиль.
Позже компания переместилась в кафе "Кофемания", где находился чиновник Пак. Александр Кокорин нанес ему удар стулом, а Кирилл Кокорин несколько ударов руками. Павел Мамаев ударил Сергея Гайсина.
Футболисты были помещены под арест после происшествия, мера пресечения продлена до 25 сентября. Пресненский суд Москвы рассматривает дело по существу с 9 апреля. На данный момент допрошены более 20 человек - свидетели, пострадавшие и подсудимые. Следующее заседание состоится 6 мая, сторонам предстоит провести прения.
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