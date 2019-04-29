ARD: тренер сборной Австрии лично снабжал лыжников допингом

Немецкий телеканал ARD обвинил бывшего тренера сборной Австрии по лыжным гонкам Геральда Хайгеля в снабжении спортсменов допингом. По сведениям журналистов, наставник давал лыжникам эритропоэтин и способствовал применению кровяного допинга.
Обвинения в адрес Хайгеля прозвучали со стороны бывшего австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра. Спортсмен сдал положительную допинг-пробу во время Олимпиады-2014 в Сочи. В его крови нашли эритропоэтин. Лыжник был дисквалифицирован.
На допинге также попались еще два члена команды Хайгеля - Харольд Врум и Макс Хауке. Кроме того, тренер в 2018 году работал с биатлонистом Домеником Ландертингром. Хайгель отрицает все обвинения и обещает подать на телеканал и Дюрра иск о клевете.
Во время чемпионата мира-2019 в Зефельде австрийская полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в употреблении допинга. Один из них во время прихода полицейских делал переливание крови. В махинациях с допингом обвиняется клиника немецкого доктора Шмида.
Напомним, с телеканала ARD начался допинговый скандал со сборной России. Журналист телеканала Хайо Зеппельт обвинил россиян в организации системы махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Его обвинения базировались на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Сам Родченков эмигрировал в США, где находится по сей день. МОК создал две комиссии по расследованию этого дела. В результате некоторые российские спортсмены были лишены медалей Сочи-2014, но суд в Лозанне признал часть обвинений в адрес россиян необоснованными.
Комиссия также не нашла прямых доказательств существования государственной системы махинаций с допингом. Несмотря на это, бывший министр спорта Виталий Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
Кроме того, МОК не допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российских спортсменов, имена которых фигурировал в докладе Ричарда Макларена. Несмотря на то, что прямых доказательств употребления допинга или махинаций с пробами у комиссии не было, спортсмены не смогли оспорить решение МОК.
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