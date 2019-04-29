Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания из-за гибели футболиста Шурала

Турецкая федерация футбола высказала соболезнования в связи с гибелью футболиста сборной Чехии Йосефа Шурала. Игрок "Аланьяспора" погиб в результате ДТП с микроавтобусом у города Аланья.



ДТП со скорой произошло в Москве, есть пострадавшие / Новости от 02.10.2018 22:07

Матчи чемпионата Турции, которые пройдут с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба федерации. Сегодня запланированы две игры 30-го тура, на выходных состоятся 9 матчей 32-го тура.

Ранее стало известно, что Шурал погиб от полученных травм в больнице. Миркоавтобус, в котором находились семеро футболистов "Аланьяспора", съехал с трассы около Аланьи. По сведениям турецкой прессы, команда после матча в Кайсери отправилась самолетом.

Семеро игроков заказали частный микроавтобус, чтобы сэкономить время. На самолете футболисты должны были сделать пересадку в Стамбуле.

У 28-летнего футболиста осталась жена и ребенок. В течение двух суток его тело будет доставлено в Чехию. Шурал выступал в составе сборной. За чешскую команду он провел 20 матчей, в которых забил 1 мяч.