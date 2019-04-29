UFC объявил дату и место следующего боя Хабиба Нурмагомедова

UFC опубликовал официальную информацию по бою россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Боейцы встретятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.



Хабиб Нурмагомедов останется в UFC / Новости от 17.10.2018 10:58

На кону поединка будет стоять чемпонский пояс UFC в легком весе. Хабиб владеет официальным титулом, Порье является временным чемпионом.

Такая ситуация в легком дивизионе сложилась из-за дисквалификации Нурмагомедова. 6 октября 2018 года россиянин победил ирландца Конора Макгрегора на турнире в Лас-Вегасе, защитив титул. После поединка он выскочил за пределы октагона и устроил драку с представителями команды Конора.

В этот же момент ирландец в октагоне дрался с представителями команды Хабиба. Потасовку удалось остановить с помощью полиции, оба бойца были дисквалифицированы на девять месяцев.

Порье в апреле на турнире UFC 236 в Атланте победил Макса Халлоуэя и завоевал временный пояс. На счету американца 25 побед и 5 поражений в карьере. Хабиб провел в ММА 27 боев, в которых одержал 27 побед.

Хабибу и Дастину по 30 лет. Россиянин считается представителем борцовской школы в UFC, у американца хорошо поставлен удар. Порье обладает черным поясом по джиу-джитсу.