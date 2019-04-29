Футболист Шурал, погибший в ДТП, не должен был ехать на автобусе

Стали известны подробности ДТП в Турции, в результате которого погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал. По информации турецких СМИ, его клуб - "Аланьяспор" - не имеет отношения к этому инциденту.
"Аланьяспор" в воскресенье вечером отыграл в Кайсери против "Кайсериспора" матч (1:1). Команда возвращалась в Аланью самолетом. Так как перелет был через Стамбул, семеро футболистов решили нанять частный микроавтобус и на нем отправиться домой. Так игроки выиграли бы некоторое время.
Переезд из Кайсери в Аланью занимает около 8 часов. На трассе перед Аланьей водитель микроавтобуса заснул за рулем и выехал в кювет. От полученных травм Шурал скончался в больнице.
Тело футболиста в ближайшие два дня будет доставлено в Чехию. Сейчас в Турции находятся жена и ребенок футболиста.
Шурал выступал за "Аланьяспор" с января этого года. Он провел в составе команды 9 матчей, в которых забил 1 мяч. За сборную Чехии футболист отыграл 20 матчей, забив один мяч. Последнюю игру Шурал провел в ноябре 2018 года против сборной Украины (1:1).
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