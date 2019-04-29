Луческу извинился перед украинцами за слова о Лобановском

73-летний румынский тренер Мирча Луческу принес извинения украинским болельщикам за слова о Валерии Лобановском. Экс-наставник "Шахтера" выступил в эфире передачи "Профутбол" на украинском телеканале "2+2".



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Ранее Луческу был возмущен тем, что авторитетный журнал France Football поставил Лобановского на 9-е место, а его на 41-е. Журналисты составили рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Луческу заявил, что издание ошиблось, так как у него больше титулов, чем у легендарного советского и украинского специалиста.

"Приношу свои извинения. Не думал, что может быть такой резонанс. Понимаю, что Лобановский - замечательный тренер. Он создал систему "Динамо". Киевляне должны быть счастливы, что у них был такой тренер. Жалею о своих словах и том, что так и не смог сыграть против него в чемпионате Украины", - заявил Луческу.

Луческу выиграл чемпионат Румынии (2 раза), Кубок Румынии (2), Суперкубок Румынии (1), чемпионат Турции (2), чемпионат Украины (8), Кубок Украины (6), Суперкубок Украины (7), Суперкубок России (1), Кубок УЕФА (1) и Суперкубок УЕФА (1).

Лобановский, который почти всю карьеру тренировал киевское "Динамо", становился чемпионом СССР (8 раз), обладателем Кубка СССР (6), Суперкубка СССР (3), чемпионом Украины (5), обладателем Кубка Украины (3). Кроме того, дважды выигрывал Кубок обладателей Кубков и один раз Суперкубок УЕФА.