Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП с автобусом "Аланьяспора"

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в аварии около турецкого города Аланья. Автобус команды "Аланьяспор" попал в ДТП во время возвращения из Кайсери с очередного матча чемпионата Турции.
Автобус съехал с трассы и попал в кювет. По сведениям турецкой прессы, водитель автобуса заснул во время движения. В результате аварии пострадали несколько футболистов, но тяжелее всех - Шурал.
По сообщению пресс-служба "Аланьяспора", 28-летний Шурал после ДТП был срочно доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. От полученных ран спортсмен скончался.
Шурал выступал за "Аланьяспор" с января 2019 года. Он провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч. Ранее футболист играл за чешские клубы "Зброевка", "Слован" и Спарта".
В составе сборной Чехии Шурал провел 20 матчей, в которых забил 1 мяч. Он выступал с 2013 года. Последний матч в составе чешской команды провел в октябре 2018 года - против сборной Украины (0:1) в Лиге наций УЕФА.
"Аланьяспор" после 30-ти туров чемпионата Турции занимает пятое место в турнирной таблице. Команда претендует на выход в Лигу Европы.
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