Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП с автобусом "Аланьяспора"

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в аварии около турецкого города Аланья. Автобус команды "Аланьяспор" попал в ДТП во время возвращения из Кайсери с очередного матча чемпионата Турции.



Опубликованы страшные кадры с места массового ДТП в Москве / Новости от 01.10.2018 22:17

Автобус съехал с трассы и попал в кювет. По сведениям турецкой прессы, водитель автобуса заснул во время движения. В результате аварии пострадали несколько футболистов, но тяжелее всех - Шурал.

По сообщению пресс-служба "Аланьяспора", 28-летний Шурал после ДТП был срочно доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. От полученных ран спортсмен скончался.

Шурал выступал за "Аланьяспор" с января 2019 года. Он провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч. Ранее футболист играл за чешские клубы "Зброевка", "Слован" и Спарта".

В составе сборной Чехии Шурал провел 20 матчей, в которых забил 1 мяч. Он выступал с 2013 года. Последний матч в составе чешской команды провел в октябре 2018 года - против сборной Украины (0:1) в Лиге наций УЕФА.

"Аланьяспор" после 30-ти туров чемпионата Турции занимает пятое место в турнирной таблице. Команда претендует на выход в Лигу Европы.