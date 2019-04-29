Сборная России показала лучший результат за 10 лет на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет проиграла Швеции в овертайме - 3:4. Этот результат стал лучшим для нашей команды за последние 10 лет.
Шведы забросили две шайбы в первые 25 минут матча - отличились Лукас Рэймонд и Симон Холстрем. Россияне ответили тремя голами - по шайбе забросили Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев. Но удержать преимущество команда не смогла, на 51-й минуте Рэймонд сделал дубль. В овертайме форвард забросил еще одну шайбу, оформив хет-трик.
Швеция стала пятой страной, победившей на юниорском ЧМ. Ранее турниры, которые проводят с 1999 года, выигрывали США (10 раз), Финляндия (4 раза), Канада (3 раза) и Россия (3 раза).
Россияне выигрывали турниры в 2001, 2004 и 2007 годах. Выступление на ЧМ-2019 стало лучшим для команды с 2009 года. Тогда сборная России уступила в финале американцам.
На чемпионате мира-2019 Россия в группе обыграла Словакию (6:3) и Латвию (5:1), но уступила США (3:6) и Швеции (0:3). В четвертьфинале россияне победили Белоруссию (6:0), а в полуфинале сенсационно выбили США (3:2).
Главный тренер сборной России Владимир Филатов после завершения турнира заявил, что команда с трудностями начала турнир, но затем смогла найти свою игру.
"С каждым матчем мы играли все лучше и лучше. В России говорят так - долго запрягали, но быстро ехали. Так было и у нас во время турнира. Хоккеисты значительно прибавили в матчах плей-офф", - заявил Филатов в комментарии для пресс-службы турнира.
Из сборной России два хоккеиста попали в символическую сборную - вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Родион Амиров.
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