Владелец "Монако" Рыболовлев летом лично займется трансферами клуба

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение самостоятельно заняться трансферами клуба в летнее межсезонье. При выборе футболистов он будет советоваться с главным тренером Леонарду Жардимом и известным агентом Жорже Мендешем.



Кто такой миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Ранее трансферной политикой клуба занимался Вадим Васильев. В феврале этого года он был отправлен в отставку с поста вице-президента клуба.

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Get French Football News сообщает, что Рыболовлев недоволен работой спортивного директора клуба Майкла Эменало.

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В этом сезоне "Монако" неудачно выступил в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в группе. В чемпионате Франции команда занимает 16-е место после 33-х туров.