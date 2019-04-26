Российский велогонщик Сиваков впервые выиграл многодневку "Тур Альп"

Российский велогонщик Павел Сиваков, выступающий за британскую Sky, выиграл общий зачет многодневки "Тур Альп". 21-летний спортсмен на 27 секунд опередил британца Тео Гэйгана, на 33 секунды - итальянца Винченцо Нибали.



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Для Сивакова эта победа стала первой в Мировом туре. "Тур Альп" проходит по исторической области Тироль, которая сейчас занимает территорию Австрии и Италии.

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Впервые гонка была проведена в 1962 году, а с 1980-го проводится каждый сезон. Сиваков стал первым россиянином, победившим на "Туре Альп". В этом году многодневка состояла из пяти этапов.

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