Загитова на Пасху исполнит мечту слепой девочки

Ведущий Андрей Малахов в эфире канала "Россия 1" сообщил, что фигуристка Алина Загитова на Пасху исполнит мечту Снежаны Черепановой. Слепая девочка приняла участие в передаче Малахова. Во время эфира стало известно, что ее мечта - встреча с 16-летней олимпийской чемпионкой.



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Малахов заявил, что созвонился с Загитовой. Сейчас фигуристка в Канаде, но на Пасху вернется в Россию.

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"В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все", - заявил Малахов.

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Снежана с улыбкой восприняла слова Малахова и поблагодарила ведущего.