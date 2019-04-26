Загитова на Пасху исполнит мечту слепой девочки

Ведущий Андрей Малахов в эфире канала "Россия 1" сообщил, что фигуристка Алина Загитова на Пасху исполнит мечту Снежаны Черепановой. Слепая девочка приняла участие в передаче Малахова. Во время эфира стало известно, что ее мечта - встреча с 16-летней олимпийской чемпионкой.
Малахов заявил, что созвонился с Загитовой. Сейчас фигуристка в Канаде, но на Пасху вернется в Россию.
Квят в день рождения разбил машину на трассе "Формулы-1" в Баку. Видео
"В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все", - заявил Малахов.
"Спартак" выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова
Снежана с улыбкой восприняла слова Малахова и поблагодарила ведущего.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.