Квят в день рождения разбил машину на трассе "Формулы-1" в Баку. Видео

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят во время тренировки на трассе в Баку разбил свой болид. Гонщик в седьмом повороте столкнулся со стеной. 26 апреля россиянину исполнилось 25 лет.



Квят разбил машину в Баку.

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В результате столкновения на машине Квята оказалась сломана подвеска. Позже у него загорелись тормоза. Россиянина эвакуировали из болида, тренировка была на некоторое время прервана.

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Квят вернулся в "Формулу-1" в этом сезоне. В первых трех гонках сезона - в Австралии, Бахрейне и Китае - он заработал 1 очко.