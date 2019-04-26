Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят во время тренировки на трассе в Баку разбил свой болид. Гонщик в седьмом повороте столкнулся со стеной. 26 апреля россиянину исполнилось 25 лет.
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В результате столкновения на машине Квята оказалась сломана подвеска. Позже у него загорелись тормоза. Россиянина эвакуировали из болида, тренировка была на некоторое время прервана.
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Квят вернулся в "Формулу-1" в этом сезоне. В первых трех гонках сезона - в Австралии, Бахрейне и Китае - он заработал 1 очко.
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