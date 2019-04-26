Хоккеист Дадонов: неприятно слышать, что на Украине говорят о русских

Нападающий сборной России и "Флориды" Евгений Дадонов вспомнил о том, как выступал в составе "Донбасса". Игрок провел в донецком клубе два года - с 2012 по 2014.



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В 2014 году "Донбасс" вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где уступил "Леву" (2-4). Во время серии с чешским клубом в марте в Донецке происходили драматичные события, которые стали началом конфликта на Юго-Востоке Украины.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Дадонов заявил, что переживает о том, что происходит в Донецке.

"Конечно, для меня эта ситуация неприятна, тяжело все смотреть и читать. Мне очень нравилось в Донецке, все устраивало и в городе, и в клубе. Я же продлил с "Донбассом" контракт на три года, и сделал это осознанно. А потом уже, когда узнали, что команды больше не будет, СКА взял этот контракт на тех же условиях на себя", - сказал Дадонов.

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Также хоккеист подчеркнул, что не хочет лезть в политику, но ему неприятно слышать слова, которые на Украине говорят в адрес русских. Он выразил надежду на то, что ситуация в городе когда-нибудь нормализуется.

"Мне бы очень хотелось, чтобы между двумя странами был мир. Неприятно слышать, что на Украине говорят о русских. К этой стране неплохо отношусь - когда там играли, часто ездили в Киев на выходные с женой. Не чужая, в общем, страна для меня.

В политику не лезу, ничью сторону в том, что происходит в Донбассе, занимать не собираюсь. Хочу только, чтобы в Донецке все хорошо было. Чтобы туда вернулся спорт - и футбольная команда, и хоккейная. Я же очень часто ходил на "Шахтер" - не только на Лигу чемпионов, но и на чемпионат Украины", - заявил Дадонов.

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После расторжения контракта с "Донбассом" хоккеист выступал за СКА. В 2017 году он стал игроком "Флориды".