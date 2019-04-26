Бывший вице-президент "Монако" может войти в руководство "Спартака"

Бывший вице-президент французского футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев может занять аналогичный пост в "Спартаке", сообщает "Чемпионат". Ранее красно-белые уволили с поста вице-президента Наиля Измайлова, а с должности гендиректора Сергея Родинонова. Оба функционера покинут клуб после сезона.



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Сам Васильев отказался комментировать информацию о переходе в "Спартак". Потомственный дипломат работал в "Монако", который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, с 2013 по 2019 год. В феврале он был отправлен в отставку после того, как команда провалила старт сезона.

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Работу Васильева в "Монако" в Европе признают успешной. В 2017 году менеджер получил приз Globe Soccer Award лучшем руководителю клуба в сезоне. Многие продажи в период работы россиянина на своем посту приносили клубу доход. Так, в 2017 году из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов евро.

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