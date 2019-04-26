Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по керлингу

Команда России в 1/8 финала чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар обыграла Испанию со счетом 8:5. В составе российской сборной выступают Ананстасия Москалева и Александр Еремин. Турнир проходит в норвежском Ставангере.



Керлинг и допинг: у керлингиста из России нашли мельдоний

Сборная России в четвертьфинале сыграет с командой Канады. Эта встреча состоится вечером 26 апреля.

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Ранее представители России два раза выигрывали чемпионат мира и еще дважды становились серебряными призерами. Дабл-микст впервые появился на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Бронзовые медали выиграли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Из-за положительной допинг-пробы на мельдоний у Крушельницкого результаты пары были аннулированы.

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