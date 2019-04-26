"Зенит-2" не будет расформирован, несмотря на вылет из ФНЛ

"Зенит-2" продолжит свое существование. Команда не будет расформирована, несмотря на неудачу в ФНЛ, сообщает "Чемпионат".
В это сезоне "Зенит-2" досрочно вылетел из ФНЛ. Команда в 33-х матчах набрала 19 очков. В следующем сезоне вторая команда питерского клуба будет выступать в зоне "Запад" ПФЛ.
"Спартак" выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова
"Зенит-2" под разными названиями существует с 1993 года. В 2015 году вышла в ФНЛ. Лучшее достижение - 13 место. Сейчас команду возглавляет Владислав Радимов.
Отец футболиста Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.