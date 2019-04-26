"Зенит-2" не будет расформирован, несмотря на вылет из ФНЛ

"Зенит-2" продолжит свое существование. Команда не будет расформирована, несмотря на неудачу в ФНЛ, сообщает "Чемпионат".



ФНЛ. Краснодар-2 – Зенит-2

В это сезоне "Зенит-2" досрочно вылетел из ФНЛ. Команда в 33-х матчах набрала 19 очков. В следующем сезоне вторая команда питерского клуба будет выступать в зоне "Запад" ПФЛ.

"Спартак" выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова

"Зенит-2" под разными названиями существует с 1993 года. В 2015 году вышла в ФНЛ. Лучшее достижение - 13 место. Сейчас команду возглавляет Владислав Радимов.

Отец футболиста Салы умер спустя три месяца после гибели сына