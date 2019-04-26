Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Барселоне обыграл Николаса Харри из Чили. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась в двух сетах - 6:3, 6:4.
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Кеи Нишикори (Япония) - Роберто Карбальес (Испания). Соперник россиянина определится сегодня.
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Медведев ранее выиграл четыре турнира АТР. В этом сезоне он уступил в финале в Брисбене, но выиграл соревнования в Софии. Сейчас россиянин занимает 14-е место в рейтинге АТР.
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