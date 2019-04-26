"Спартак" выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова

"Спартак" объявил об уходе со своих постов вице-президента Наиля Измайлова и гендиректора Сергея Родионова. Руководители клуба доработают до конца сезона, после чего на их должности будут назначены другие люди.
Кроме того, "Спартак" на заседании совета директоров выразил поддержку главному тренеру Команды Олегу Кононову. По сообщению пресс-службы красно-белых, белорусский специалист будет готовить команду к следующему сезону и определять трансферную политику летом.
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Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала 5 побед, потерпела 4 поражения и трижды сыграла вничью. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.
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В четверг "Спартак" был разгромлен в Туле "Арсеналом" - 0:3. Команда лишилась шансов на чемпионство и на 7 очков отстает от второго места, которое дает право стартовать в Лиге чемпионов.
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