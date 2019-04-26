"Спартак" выразил поддержку Кононову и уволил Измайлова и Родионова

"Спартак" объявил об уходе со своих постов вице-президента Наиля Измайлова и гендиректора Сергея Родионова. Руководители клуба доработают до конца сезона, после чего на их должности будут назначены другие люди.



Олег Кононов стал главным тренером «Спартака» / Новости от 12.11.2018 14:53

Кроме того, "Спартак" на заседании совета директоров выразил поддержку главному тренеру Команды Олегу Кононову. По сообщению пресс-службы красно-белых, белорусский специалист будет готовить команду к следующему сезону и определять трансферную политику летом.

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Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала 5 побед, потерпела 4 поражения и трижды сыграла вничью. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.

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В четверг "Спартак" был разгромлен в Туле "Арсеналом" - 0:3. Команда лишилась шансов на чемпионство и на 7 очков отстает от второго места, которое дает право стартовать в Лиге чемпионов.