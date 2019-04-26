Спортивный журналист Илья Казаков в Тwitter сообщил, что до конца этой недели вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и гендиректор Сергей Родинов могут покинуть клуб. По сведениям бывшего пресс-атташе сборной России Измйлов может перейти на работу в "Монако", которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Ранее футбольный агент Марко Трабукки в интервью "Спорт-Экспрессу" сообщил, что бывший тренер команды Массимо Каррера готов вернуться в команду. По его словам, итальянец может положительно ответить на приглашение Леонида Федуна, если такое последует, даже без дополнительных финансовых требований.
Агент Карреры сообщил, что тренер готов вернуться в "Спартак"
На вопрос о том, хотел бы Каррера сотрудничать со "Спартаком" на продолжительной основе, Трабукки ответил: "Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в "Спартак", но при определенных изменениях в менеджменте первой команды".
Уход главных менеджеров клуба может означать, что "Спаратк" расчищает место для возвращения Карреры. Между итальянцем и гендиректором Родионов сложились непростые отношения. Итальянец в 2017 году привел красно-белых к чемпионству впервые за 16 лет. В октябре он был отправлен в отставку.
В этом сезоне команда под руководством Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице, потеряв шансы на чемпионство. В четверг "Спартак" был разгромлен "Арсеналом" в Туле - 0:3.
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