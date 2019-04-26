Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем. Видео

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в Дагестане, где провел "спарринг" с медведем. Для спортсмена это не первый опыт таких тренировок с животным.



Хабиб борется с медведем.

По словам самого бойца, впервые он боролся с медведем в возрасте девяти лет. Тогда тренировку устроил его отец и наставник Абдулманап.

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В 2017 году в сети уже появлялся видеоролик, в котором Нурмагомедов борется с медведем. Тогда защитники дикой природы высказали свое возмущение таким поведением спортсмена.

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Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. В сентябре он проведет бой с Дастином Порье. Сейчас россиянин отбывает дисквалификацию за то, что устроил драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.