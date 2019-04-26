Отец футболиста Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Аргентинский футболист Эмилиано Сала в январе погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем. Спустя три месяца умер его отец Орасио, сообщает La Nacion. Мужчина умер в своем доме в городе Прогресо. Причина смерти не разглашается.
Эмилиано Сала погиб 21 января. Он вместе с пилотом летел из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете, который разбился после удара об воду в проливе Ла-Манш. Тело игрока силами полиции найти не смогли, после чего семья футболиста организовала частные поиски. Спустя неделю обломки самолета и погибшего удалось обнаружить.
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18 января Сала подписал контракт с клубом АПЛ "Кардифф Сити", после чего отправился проститься с бывшими одноклубниками по "Нанту". Спустя три дня он возвращался обратно в Уэльс, чтобы приступить к тренировкам с новым клубом.
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До сих пор между "Кардиффом" и "Нантом" идут споры по трансферу футболиста. Клуб из Уэльса не хочет оплачивать переход, который оказался самым дорогим в истории валлийской команды. За Салу "Кардифф" должен 18 миллионов евро. Французская команда настаивает на оплате. Спор будет решен в ФИФА.
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