ЦСКА продлил контракт с футболистом Васиным

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным. Об этом сообщил официальный Twitter армейцев. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом этого года.



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Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. За команду провел 59 матчей, в которых забил два мяча. Профессиональную карьеру начала в "Спартак-Нальчике". Также играл за "Нижний Новгород", "Мордовию" и "Уфу".

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В составе сборной России Васин провел 13 матчей. Защитник ЦСКА принял участие в Кубке Конфедераций-2017, где отыграл три встречи.