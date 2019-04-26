Бывший тренер сборной России может возглавить команду Шотландии

Бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат может возглавить сборную Шотландии. Стороны провели разговор по этому поводу, в котором 71-летний специалист предложил свои услуги, сообщает The Scottish Sun.
Ранее из сборной Шотландии был уволен Алекс Маклиш. Команда в первых матчах отборочного турнира Евро-2020 обыграла Сан-Марино, но уступила Казахстану (0:3). В сентябре шотландцы сыграют со сборной России.
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Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год. Вместе с командой он завоевал Кубок УЕФА. Также успешно работал с "Глазго Рейнджерс", который дважды привел к чемпионству.
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Кроме того, Адвокат возглавлял сборные России, Голландии и Сербии. Сейчас работает в голландском "Утрехте".
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