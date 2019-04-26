Президент ЦСКА опроверг слухи о возвращении Теодосича

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возвращении сербского защитника Милоша Теодосича в клуб. Ранее в испанской прессе сообщили, что баскетболист согласовал контракт на следующий сезон с армейцами.



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По словам Ватутина, ЦСКА не вел никаких переговоров с сербом. Владелец клуба общался с Теодосичем, но на личные темы.

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"Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи. Никто ничего не подписывал и ни о чем не договаривался", - приводит ТАСС слова Ватутина.

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Теодосич в феврале был отчислен из клуба НБА "Клипперс". За океаном он провел два сезона. В первом в 45 матчах набирал в среднем 9,5 очков и 4,5 передач. Во втором потерял место в составе. После ухода из "Клипперс" серб решил взять паузу на отдых и подготовиться к чемпионату мира-2019 в Китае.