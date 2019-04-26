Хоккеист Тарасенко прокомментировал победу над "Далалсом"

Хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы над "Далласом" в первом матче второго раунда Кубка Стэнли подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к играм. Российский форвард сделал в этой игре дубль и был признан второй звездой дня в НХЛ.
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"У нас была пара выходных дней. Нашлось время, чтобы подлечиться, отдохнуть. Потом хорошо потренировались, отработали какие-то моменты. И считаю, мы подошли в отличном состоянии к серии. Знаем, что нас ждут очень тяжелые игры. «Даллас» - хорошая команда, поэтому будем готовиться. Следующий матч - в два часа дня. Кто будет лучше готов, тот и одержит победу. Так что настраиваемся на субботу!" - приводит сайт НХЛ слова Тарасенко.
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"Сент-Луис" повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится на площадке "Блюз". Ранее ни "Сент-Луис", ни Тарасенко не выигрывали Кубок Стэнли".
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