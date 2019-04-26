Футболист Рамос собрал 1,5 миллиона долларов одним постов в Instagram

Футболист "Реала" Серхио Рамос помог UNICEF собрать 1,5 миллиона долларов на вакцины для детей. Деньги в ООН переведет фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Акция была проведена в Instagram. Футболист оставил запись на своей странице, в которой попросил оставить "лайк". За каждый "лайк" фонд Гейтса должен был заплатить 1 доллар.
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"Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год. За каждый лайк к этому посту фонд Гейтса пожертвует UNICEF 1 доллар", - написал футболист.
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Сообщение Рамоса собрало 1,5 миллиона "лайков". Футболист является послом доброй воли UNICEF.
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