Футболист Рамос собрал 1,5 миллиона долларов одним постов в Instagram

Футболист "Реала" Серхио Рамос помог UNICEF собрать 1,5 миллиона долларов на вакцины для детей. Деньги в ООН переведет фонд Билла и Мелинды Гейтс.



Серхио Рамос дважды ударил молодого защитника на тренировке «Реала» / Новости от 22.10.2018 18:55

Акция была проведена в Instagram. Футболист оставил запись на своей странице, в которой попросил оставить "лайк". За каждый "лайк" фонд Гейтса должен был заплатить 1 доллар.

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"Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год. За каждый лайк к этому посту фонд Гейтса пожертвует UNICEF 1 доллар", - написал футболист.

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Сообщение Рамоса собрало 1,5 миллиона "лайков". Футболист является послом доброй воли UNICEF.