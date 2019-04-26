Владимир Кличко предложил бой Шэннону Бриггсу

Американский боксер Шэнно Бриггс заявил, что ему предложен бой с Владимиром Кличко. Украинский чемпион не выступал с 2017 года.



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В последнем поединке Кличко проиграл Энтони Джошуа в 11-м раунде техническим нокаутом. Ранее Владимир уступил Тайсону Фьюри и лишился трех чемпионских поясов в супертяжелом весе. После двух поражений украинец принял решение прервать карьеру.

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"Мне позвонили в три часа ночи и предложили бой с Кличко. Я сказал, что готов. Был бы рад, если бы бой состоялся. Если Владимир вернется, это будет настоящий шок", - заявил Бриггс в интервью IFL TV.

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47-летний Бриггс провел в карьере 67 боев, в которых одержал 60 побед. Он был чемпионом по версии WBO в 2007 году.

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Ранее Виталий Кличко заявил, что его младший брат Владимир согласится вернуться в ринг за сумму не менее, чем 100 миллионов долларов.