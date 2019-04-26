Агент Карреры сообщил, что тренер готов вернуться в "Спартак"

Марко Трабукки, агент тренера Массимо Карреры в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что итальянец готов в случае необходимости вернуться в "Спартак". 55-летний специалист привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству в 2017 году.
По словам Трабукки, если владелец "Спартака" Леонид Федун позовет Карреру обратно, он однозначно ответит положительно. Агент объяснил это тем, что "Спартак" после отставки итальянца выплатил тренеру полную зарплату за сезон-2018/19.
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На итальянца это произвело впечатление, так как в европейском футболе так не принято - клубы растягивают выплаты на срок действия контракта. Поэтому Каррера готов доработать сезон без каких-либо дополнительных финансовых условий.
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В четверг "Спартак" проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Команда потеряла даже математические шансы на чемпионство. От второго места, которое дает путевку в Лигу чемпионов, красно-белые отстают на 7 очков.
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Спартаковцы проиграли три из последних четырех матчей в чемпионате России. СМИ ранее сообщали, что в руководстве клуба недовольны работой главного тренера Олега Кононова.
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