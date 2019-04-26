Агент Карреры сообщил, что тренер готов вернуться в "Спартак"

Марко Трабукки, агент тренера Массимо Карреры в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что итальянец готов в случае необходимости вернуться в "Спартак". 55-летний специалист привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству в 2017 году.



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По словам Трабукки, если владелец "Спартака" Леонид Федун позовет Карреру обратно, он однозначно ответит положительно. Агент объяснил это тем, что "Спартак" после отставки итальянца выплатил тренеру полную зарплату за сезон-2018/19.

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На итальянца это произвело впечатление, так как в европейском футболе так не принято - клубы растягивают выплаты на срок действия контракта. Поэтому Каррера готов доработать сезон без каких-либо дополнительных финансовых условий.

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В четверг "Спартак" проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Команда потеряла даже математические шансы на чемпионство. От второго места, которое дает путевку в Лигу чемпионов, красно-белые отстают на 7 очков.

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Спартаковцы проиграли три из последних четырех матчей в чемпионате России. СМИ ранее сообщали, что в руководстве клуба недовольны работой главного тренера Олега Кононова.