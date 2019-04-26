Теодосич возвращается в ЦСКА после неудачи в НБА

Сербский баскетболист Милош Теодосич близок к соглашению с московским ЦСКА, сообщает Eurohoops. Стороны подпишут контракт на следующий сезон. О сделке официально объявят в ближайшее время.
Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. Вместе с командой он выиграл Евролигу и пять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. В среднем в Евролиге набирал 11,8 очка и делал 4,8 передачи.
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Защитник в 2017 году решил попробовать свои силы в НБА. В первый сезон в "Клипперс" он провел 45 матчей, в которых набирал 9,5 очка и делал 4,5 передачи. Во втором сезоне перестал попадать в состав и в феврале 2019 года был отчислен из команды.
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Серб решил взять небольшую паузу в карьере, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2019, который в сентябре состоится в Китае.
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