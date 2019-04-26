Скончался восьмикратный чемпион НБА Джон Хавличек

Легендарный баскетболист Джон Хавличек умер в США в возрасте 79 лет. Всю свою карьеру в НБА он провел в составе "Бостон Селтикс". С 1962 по 1978 год Хавличек провел 1270 матчей. Он восемь раз становился чемпионом НБА.
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Хавличек в 1962 году был выбран "Бостоном" на драфте. В то же время, его выбрал футбольный клуб "Кливленд Браунс". Некоторое время он находился в составе клуба НФЛ, но позже решил сосредоточиться на баскетболе.
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Больше Хавличека НБА выигрывали только два игрока - Билл Рассел и Сэм Джонс. Номер 17, под которым баскетболист играл за "Бостон", выведен из обращения в "Селтикс".
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