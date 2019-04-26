Русский Танк Тарасенко сделал дубль и стал героем дня в НХЛ

Пока главные русские звезды НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин готовятся выступать за сборную России, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко зажигает в Кубке Стэнли. Русский Танк, как его прозвали за океаном, сегодня ночью забросил две шайбы в ворота "Далласа" в первом матче серии второго раунда.
Его команда победила со счетом 3:2, следующий матч состоится на площадке "Сент-Луиса". Тарасенко в этом розыгрыше Кубка Стэнли забросил уже четыре шайбы.
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Владимир был признан второй звездой дня в НХЛ. Первой звездой стал нападающий "Бостона" Чарли Койл, который в игре с "Коламбусом" сделал дубль. "Брюинз" обыграли "Блю Джэкетс" со счетом 3:2 в овертайме.
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В ночь на воскресенье борьбу во втором раунде начнут еще четыре команды. "Айлендерс" сыграет с "Каролиной", а "Сан-Хосе" примет "Колорадо".
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