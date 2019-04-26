Овечкин согласился приехать в сборную России на чемпионат мира

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин дал свое согласие на участие в чемпионате мира в составе сборной России. Также в национальную команду приедут игроки "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, защитник "Торонто" Никита Зайцев и нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, сообщает пресс-служба ФХР в Twitter.
Ранее согласились участвовать в чемпионате мира хоккеисты "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, Михаил Сергеачев и Андрей Василевский, форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук и защитник "Виннипега" Богдан Киселевич.
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Последние двое уже успели сыграть за сборную России два матча. В товарищеских играх россияне обыграли Латвию (4:2) и уступили сопернику в овертайме (1:2).
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Сборная России стартует на чемпионате мира в Словакии 10 мая. Команда в группе В сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал.
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Российская команда пять раз выигрывала чемпионат мира, в последний раз - в 2014 году.
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