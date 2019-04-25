Кокорин рассказал, почему ударил стулом Пака

Футболист "Зенита" Александр Кокорин дал свои показания во время заседания Пресненского суда. Нападающий выступил после того, как на вопросы прокурора, судьи и адвокатов ответил Павел Мамаев.



Нападение Кокорина на Дениса Пака — полное видео / Новости от 09.10.2018 13:41

Кокорин рассказал о том, как происходил конфликт с чиновником минпромторга Денисом Паком. По словам футболиста, он не хотел бить Пака стулом, а подошел, чтобы спросить, кого он назвал нецензурным словом.

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"Я спросил у него, кому он сказал. Он ответил, что именно мне. Это был секундный момент. Я просто на него замахнулся. Была секундная слабость. Попал ему по руке, затем Кирилл ударил ему по щеке", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Кокорина.

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Также футболист заявил, что осознает свои действия и несколько раз извинился перед Паком.

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Конфликт между Кокориным и Паком произошел 8 октября. С того момента футболист находится под арестом. С 9 апреля Пресненский суд рассматривает дело по существу.