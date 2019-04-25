"Енисей" одержал первую победу в РПЛ с ноября 2018 года

"Енисей" одержал победу над "Оренбургом" в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В первом тайме гол забил нападающий красноярского клуба Александр Соболев, во второй половине за "Оренбург" ответил Джордже Деспотович. В компенсированное время победу "Енисею" принес Александр Кутьин.
Для "Енисея" эта победа оказалась первой с ноября 2018 года, когда было обыграно московское "Динамо". Команда не могла выиграть девять туров подряд. Красноярцы занимают последнее место в таблице, набрав 19 очков.
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