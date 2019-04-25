Кучеров номинирован на приз лучшему хоккеисту НХЛ

Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров номинирован на приз "Тед Линдсей Эворд". Эта награда вручается лучшему игроку сезона по голосованию профсоюза игроков НХЛ. Для россиянина это первая номинация на этот приз.



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Кроме Кучерова, в тройку номинантов вошли форвард "Чикаго" Патрик Кейн и хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Лучшего назовут во время специальной церемонии в июне.

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Кучеров в этом сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал 128 (41 шайба + 87 передач) очков, показав лучший результат в лиге с 2005 года.

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В Кубке Стэнли "Тампа" выступила неудачно. Команда вылетела в первом раунде, проиграв всухую "Коламбусу" (0-4).