Олимпийский чемпион Владимир Григорьев завершил карьеру

Российский шорт-трекист Владимир Григорьев объявил о завершении карьеры. Спортсмен продолжит работать в тренерском штабе сборной России.



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Григорьев - олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. Также на этой Олимпиаде он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

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"Да, я завершил карьеру, это решение связано с назначением в тренерский штаб сборной. С 1 июня будет объявлено официально, но по факту моя тренерская деятельность начнется с 28 апреля", - приводит ТАСС слова Григорьева.

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