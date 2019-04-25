Фигурист Ягудин: мы такие пятерные прыгали миллиард лет назад

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал информацию о том, что 12-летний спортсмен Максим Белявский исполнил пятерной тулуп на тренировке. По его словам, такой прыжок на "удочке" он выполнял "миллиард лет назад".
Белявский выложил видео с прыжком в своем Instagram. Тулуп был выполнен на "удочке" - приспособлении, которое страхует фигуристов в юном возрасте.
Фигуристка Трусова: смотрю в глаза судьям, гипнотизирую их
"Информация не стоит шумихи, что комментировать, если человек исполняет прыжок на "удочке"? Мальчик весит 40 килограммов, его можно поднять - и он будет крутиться. Мы на этой "удочке" пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15", - приводит Team Russia слова Ягудина.
Российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов. Он выучил элемент за один день
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сдеали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.