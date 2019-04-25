Фигурист Ягудин: мы такие пятерные прыгали миллиард лет назад

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал информацию о том, что 12-летний спортсмен Максим Белявский исполнил пятерной тулуп на тренировке. По его словам, такой прыжок на "удочке" он выполнял "миллиард лет назад".



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Белявский выложил видео с прыжком в своем Instagram. Тулуп был выполнен на "удочке" - приспособлении, которое страхует фигуристов в юном возрасте.

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"Информация не стоит шумихи, что комментировать, если человек исполняет прыжок на "удочке"? Мальчик весит 40 килограммов, его можно поднять - и он будет крутиться. Мы на этой "удочке" пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15", - приводит Team Russia слова Ягудина.

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