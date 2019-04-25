Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер по команде Никлас Бэкстрем установили антирекорд НХЛ. Сегодня "Кэпиталз" проиграли седьмой матч "Каролине" (3:4 ОТ) и вылетели из Кубка Стэнли.
Для Овечкина и Бэкстрема эта седьмая игра серии была 12-й в карьере. Россиянин и швед стали седьмым и восьмым хоккеистом, которые приняли участие в таком количестве седьмых матчей. Более того, они стали первыми, кто проиграл восемь решающих встреч в Кубке Стэнли.
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Впервые в истории НХЛ четыре победителя дивизионов не смогли пройти первый раунд плей-офф. Кроме "Вашингтона", неудачи потерпели "Тампа", "Нэшвилл" и "Калгари".
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Во втором раунде Кубка Стэнли встретятся: "Бостон" - "Коламбус", "Сент-Луис" - "Даллас", "Айлендерс" - "Каролина" и "Сан-Хосе" - "Колорадо".
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