Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе отобралась на Олимпиаду-2020 в Токио. Она заняла пятое место на этапе Кубка мира в Пекине и выполнила норматив Международной федерации спортивной стрельбы.
50-летняя спортсменка в девятый раз поедет на Олимпийские игры. Впервые грузинка приняла участие в Олимпиаде-88 в Сеуле. В составе сборной СССР она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров, а также в стрельбе с 10 метров. В 2008 году в Пекине она взяла бронзовую медаль на 10 метрах.
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Салуквадзе установит рекорд по количеству участий в Олимпийских играх. Ранее ни одна женщина не стартовала на девяти турнирах.
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