Грузинская спортсменка Салуквадзе отобралась на девятую Олимпиаду подряд. Это рекорд

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе отобралась на Олимпиаду-2020 в Токио. Она заняла пятое место на этапе Кубка мира в Пекине и выполнила норматив Международной федерации спортивной стрельбы.



Стендовая стрельба. Николай Кондратов рассказывает об охоте и делится личным опытом.

50-летняя спортсменка в девятый раз поедет на Олимпийские игры. Впервые грузинка приняла участие в Олимпиаде-88 в Сеуле. В составе сборной СССР она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров, а также в стрельбе с 10 метров. В 2008 году в Пекине она взяла бронзовую медаль на 10 метрах.

Футболист Нобоа назвал себя "черным русским"

Салуквадзе установит рекорд по количеству участий в Олимпийских играх. Ранее ни одна женщина не стартовала на девяти турнирах.

Фигуристка Трусова: смотрю в глаза судьям, гипнотизирую их