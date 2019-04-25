Футболист Нобоа назвал себя "черным русским"

Футболист "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о жизни в России и том, насколько хорошо знает русский язык. Эквадорец находится в нашей стране с 2007 года. Он успел поиграть в составе "Рубина", московского "Динамо" и "Ростова".



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По словам Нобоа, он чувствует себя частью России, но еще не может правильно говорить по-русски.

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"Я умею разговаривать, но неправильно. Но других понимаю. В России я уже 11 лет. Когда встречаюсь с друзьями, всегда говорю им, что я черный русский. Когда я приехал в Казань, мне никто не мог помочь - никто не разговаривал на испанском", - заявил Нобоа в интервью фигуристке Елизавете Туктамышевой.

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