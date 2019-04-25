Кокорин может получить золотую медаль за чемпионство "Зенита"

Президент "Зенита" Александр Медведев отметил, что к футболисту Александру Кокорину после сезона при награждении будут применены такие же правила, как для других игроков. Нападающий, который сейчас находится в СИЗО, может получить медаль чемпионата России.



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"Зенит" с отрывом лидирует в чемпионате, опережая "Локомотив" на восемь очков. Команде осталось набрать семь очков в последних пяти турах.

"Зениту" для чемпионства осталось набрать семь очков в пяти матчах

"У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина", - заявил Медведев в комментарии Metaratings .

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Кокорин в этом сезоне успел провести три матча в составе "Зенита" и может претендовать на медаль. С октября он находится в СИЗО "Бутырка", где оказался после драк в центре Москвы.