Кокорин может получить золотую медаль за чемпионство "Зенита"

Президент "Зенита" Александр Медведев отметил, что к футболисту Александру Кокорину после сезона при награждении будут применены такие же правила, как для других игроков. Нападающий, который сейчас находится в СИЗО, может получить медаль чемпионата России.
"Зенит" с отрывом лидирует в чемпионате, опережая "Локомотив" на восемь очков. Команде осталось набрать семь очков в последних пяти турах.
"Зениту" для чемпионства осталось набрать семь очков в пяти матчах
"У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина", - заявил Медведев в комментарии Metaratings .
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Кокорин в этом сезоне успел провести три матча в составе "Зенита" и может претендовать на медаль. С октября он находится в СИЗО "Бутырка", где оказался после драк в центре Москвы.
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