Фигуристка Трусова: смотрю в глаза судьям, гипнотизирую их

Российская фигурситка Александра Трусова рассказала, зачем после выступлений смотрит в глаза судьям. Ранее в произвольной программе на музыку из фильма "Пятый элемент" остановилась напротив арбитров и пристально посмотрела на них.



Юная фигуристка Трусова установила мировой рекорд / Новости от 08.09.2018 00:34

"Я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели на меня и не могли оторваться, гипнотизирую их", - приводит "Спорт Шик" слова Трусовой.

14-летняя Трусова в этом сезоне заняла второе место на взрослом чемпионате России. На ее счету два золота на юниорском чемпионате мира и первое место в финале юниорского гран-при.