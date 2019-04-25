Мамаев: Соловчук упал, а я наносил удары по лицу и телу

Футболист Павел Мамаев дал показания в ходе заседания Пресненского суда. Полузащитник "Краснодара" рассказала о том, как развивался конфликт у клуба "Эгоист" с водителем Виталием Соловчуком.
По словам Мамаева, после выхода из клуба его подруга Александра ошиблась и села в машину Соловчука. Футболист вывел девушку из автомобиля, после чего она сказала, что водитель назвал футболистов "петухами".
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Это не понравилось Мамаеву, и он вместе с Александром Кокориным пошел выяснять отношения. Футболист утверждает, что не собирался применять физическую силу и мог оставить водителя без внимания, если бы тот извинился за свои слова.
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Вместо этого Соловчук настаивал на своем мнении. Мамаев взял водителя за подбородок, а тот нанес удар.
"Я почувствовал шок и угрозу. Мои действия были ответными", - заявил Мамаев.
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После этого водитель стал убегать от футболистов, но Мамаев догнал Соловчука у лестницы. Павел ударил мужчину в область груди, тот упал на землю.
"Потом я наносил удары по лицу и по телу", - сказал Мамаев.
Футболист признал свою вину, но не согласился с тем, как квалифицирует дело обвинение. Мамаев утверждает, что никакого сговора между его друзьями не было.
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