Мамаев: Соловчук упал, а я наносил удары по лицу и телу

Футболист Павел Мамаев дал показания в ходе заседания Пресненского суда. Полузащитник "Краснодара" рассказала о том, как развивался конфликт у клуба "Эгоист" с водителем Виталием Соловчуком.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

По словам Мамаева, после выхода из клуба его подруга Александра ошиблась и села в машину Соловчука. Футболист вывел девушку из автомобиля, после чего она сказала, что водитель назвал футболистов "петухами".

Мамаев на суде рассказал об отношениях с Кокориным

Это не понравилось Мамаеву, и он вместе с Александром Кокориным пошел выяснять отношения. Футболист утверждает, что не собирался применять физическую силу и мог оставить водителя без внимания, если бы тот извинился за свои слова.

Жена Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Вместо этого Соловчук настаивал на своем мнении. Мамаев взял водителя за подбородок, а тот нанес удар.

"Я почувствовал шок и угрозу. Мои действия были ответными", - заявил Мамаев.

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

После этого водитель стал убегать от футболистов, но Мамаев догнал Соловчука у лестницы. Павел ударил мужчину в область груди, тот упал на землю.

"Потом я наносил удары по лицу и по телу", - сказал Мамаев.

Футболист признал свою вину, но не согласился с тем, как квалифицирует дело обвинение. Мамаев утверждает, что никакого сговора между его друзьями не было.