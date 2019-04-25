Мамаев на суде рассказал об отношениях с Кокориным

Футболист Павел Мамаев начал давать показания во время заседания Пресненского суда. Он проходит подсудимым по делу о хулиганстве и нанесении тяжкого вреда здоровью.



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Мамаев сообщил, что не имеет другого источника доходов, кроме занятия футболом. По словам спортсмена, он обеспечивает своих родителей, жену и сестру. Также игрок "Краснодара" рассказал о своих отношениях с Александром Кокориным.

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Полузащитник заявил, что с Кокориным знаком 11 лет, а их дружеские отношения переросли в родственные. Футболисты часто проводят время вместе, но до 8 октября прошлого года, когда они стали участниками драк в Москве, не виделись около года.

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Кроме того, Мамаев давно знает Кирилла Кокорина и считает его "младшим братом". С Александром Протасовицким он также давно знаком, со времени занятия в одной футбольной школе.

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