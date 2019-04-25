Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге престижного турнира АТР в Барселоне обыграл американца Маккензи Макдональда. Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился в двух сетах - 6:3, 6:2.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) - Николас Харри (Чили).
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В этом сезоне Медведев дважды выходил в финал турниров АТР. В Брисбене он уступил японцу Кею Нишикори, а в Софии обыграл венгра Мартона Фучовича.
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