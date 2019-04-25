Первый матч на футбольном стадионе "Динамо" состоится 26 мая

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что первый матч на стадионе в Петровском парке состоится 26 мая. Арену откроют матчем чемпионата России "Динамо" - "Арсенал".
Стадион должны были открыть еще в феврале, но из-за плохого состояния газона комиссия РФС не разрешила проводить на нем матчи. Игра "Динамо" и "Спартака" была перенесена на "Арену Химки".
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По словам Зоркова, "Динамо" удачно перестелило газон на арене. Сейчас на поле хорошими темпами растет трава, поэтому вероятность того, что игра пройдет именно на этом стадионе, составляет 99 процентов. Окончательное решение будет принято 16 мая.
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