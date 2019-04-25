Жена Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева заявила, что не ждет ничего от судебного заседания по делу футболистов. Сегодня Пресненский суд продолжает рассмотрение дела, по которому подсудимым проходит игрок "Краснодара".



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"Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально", - заявила Мамаева.

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Также она отметила, что у футболиста небольшие проблемы со здоровьем. Вчера Алана разговаривала с Павлом по телефону.

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"Вчера мне Паша звонил, мы 15 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый", - заявила Мамаева.