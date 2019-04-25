Суд не вернул Александру Емельяненко права

Суд Кисловодска отклонил жалобу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Ранее спортсмен подал апелляцию на решение мирового суда о лишении его водительских прав.



Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП / Новости от 01.03.2019 20:42

1 марта Емельяненко стал участником ДТП в Кисловодске, после чего нагрубил полицейским, закрылся в автомобиле и проехал по тротуару. Бойца задержали, от него доносился устойчивый запах алкоголя.

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Емельяненко отказался от освидетельствования. Суд арестовал спортсмена на 10 дней. Позже Александра оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

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