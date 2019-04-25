Нурмагомедов призвал наказать полицейских, виновных в смерти отца бойца ММА

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. В среду стало известно, что у 27-летнего спортсмена скончался отец Сулли.



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По сведениям СМИ, на мужчину напали трое полицейских. На одной из улиц Орехово-Зуево работники полиции избили Юнисулау. От полученных травм он скончался в больнице. Сотрудников полиции задержали, после чего отпустили под домашний арест.

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"Как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники сделали, если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и ни где не написано, что надо забивать до смерти, люди которые представляют закон должны быть примером для остальных. Надеюсь эти преступники понесут наказание по всей строгости закона", - написал Нурмагомедов в Instagram.

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